Esenlerde ağır hasarlı 7 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı
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İstanbul, Esenler, Güncel

Esenlerde ağır hasarlı 7 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı

Toplam 98 bin riskli binadan 56 bininin yenilendiği Esenler'de binaları yenileme çalışmaları devam ederken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli ilan edilen Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 7 katlı bir bina daha yıkıldı.

13.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:17
Esenlerde ağır hasarlı 7 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı

Toplam 98 bin riskli binadan 56 bininin yenilendiği Esenler'de binaları yenileme çalışmaları devam ederken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli ilan edilen Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 7 katlı bir bina daha yıkıldı.Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Adil Şenden, "Şu ana kadar ilçemizde 56 bin 472 binayı yenilemiş durumdayız" dedi.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Esenler, Mimar Sinan Mahallesi'nde riskli bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. Beklenen büyük İstanbul depremi nedeniyle çalışmalarını hızlandıran Esenler Belediyesi, konut sahipleriyle birlikte riskli binanın yıkımını gerçekleştirdi.

"ESENLER'DE 41 YAPI AĞIR HASARLI OLARAK TESPİT EDİLDİ"

Yıkım esnasında konuşan Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Adil Şenden, "Ağır hasarlı 35 yıllık bir binaydı. Biz yıkmazsak bir gün kendi yıkılacaktı. Gerekli tespitler yapıldı ve bunun üzerine biz bu binaları tahliye ederek yıkımına başladık" dedi.

Adil Şenden, "Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik depremin ardından vatandaşlarımız binalarında hasar olduğunu beyan ederek gerek bizi gerek çevre şehircilik bakanlığımızı aradılar. Esenlerde yaklaşık 1450 vatandaşımız arama yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız kurmuş olduğu uzman ekiplerle 1450 binanın hepsini tek tek inceledi. Bu inceleme sonucunda ilçemizde İstanbul genelinde 251 tane Esenler' de ise 41 tane yapıyı ağır hasarlı olarak tespit etti. Daha sonra bu binalardan numune alıp laboratuvarda bunları tekrar test ettirdi ve birçoğunun ağır hasarlı olduğu kesinleşti. Biz de bu ağır hasarlı binalardan bugün üçüncüsünü yıkıyoruz. Çünkü çok ağır hasarlı olduğu için biz yıkmazsak her an yıkılabilir. Bunların büyük bir kısmını tahliye ettik. Yıkım işlemlerimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.

"İLÇEMİZDE 56 BİN 472 BİNAYI YENİLEDİK"

Yıkılan binanın 35 yıllık ve ruhsatsız bir bina olduğunu belirten Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Adil Şenden, "Bu bina yaklaşık 35 yıl önce yapılmış bir binadır ama ruhsatı yok. Hiçbir mimari projesi bulunmamaktadır. Demir kalitesine baktığınız zaman hepsi hasara uğramış ve beton kalitesi çok düşük. Biz şu an da yeni yaptırdığımız binalarda C-35 beton kullandırtıyoruz. Bu binada ise C-6'lara kadar düşmüş durumda. Dolayısıyla bu binaları biz yıkmazsak bir büyük depremde hepsi yıkılabilir. Bunları şu anda hızlı bir şekilde yıkıyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın ve Belediye Başkanımızın talimatlarıyla da bu kentsel dönüşümü biz çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Şu ana kadar Esenler ilçemizde 56 bin 472 tane binayı yenilemiş durumdayız. Geriye bir miktar daha kaldı. Onları da yenileyerek insanların daha sağlıklı ve daha sağlam binalarda rahat bir şekilde yaşamalarını sağlamak istiyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

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