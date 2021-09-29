İSTANBUL-Esenler ve Bursa kadın kooperatifleri bir araya geldi

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - Nar Projesi ile kadınlara kazanç kapısı açmayı hedefleyen Esenler Belediyesi, Yıldırım Belediyesi ile ortak bir çalışmaya imza attı. Projeye katılan kadınlar, Bursa Zeyniler Çalıkuşu Kadın Kooperatifi üyeleriyle fikir alışverişinde bulundu.

Nar Projesi ile kadınlara kazanç kapısı açan İstanbul Esenler Belediyesi, kurulan Nar Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınları, Türkiye'nin farklı illerinde geliştirilen benzer projelerde rol oynayan kadınlarla buluşturuyor. Proje ile kazanç kapısı elde eden kadınlar, Bursa'da yer alan Yıldırım Belediyesi tarafından kurulan Zeyniler Çalıkuşu Kadın Kooperatifi ve Hüma Hatun Kadın Eğitimi ve Girişimcilik Merkezi'nde görev alan kadınlara tecrübe paylaşımı yapmak için bir araya geldi. Etkinlikte öncelikle Zeyniler Çalıkuşu Kadın Kooperatifini ziyaret eden Nar Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar, burada Zeyniler Çalıkuşu Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahinur Makar tarafından kooperatif ve ürettikleri ürünler hakkında ekipler, daha sonra Hüma Hatun Kadın Eğitimi ve Girişimcilik Merkezi'ne geçen üyeler, burada kooperatifin ürettiği tekstil ürünlerini inceledi.

"EDİNDİĞİMİZ BİLGİLERİ HAYATA GEÇİRMEK ADINA HEYECANLANDIK"

Bursa'ya yapılan ziyaret hakkında bilgi veren Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Koordinatörü ile Nar Girişim İşletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Sevilay Acar, "Nar Kadın Kooperatifimizin üretimlerini arttırmak, girişimci kadınlarımızın birazda tecrübe edinmesini sağlamak için Yıldırım Belediyesinin kadın kooperatiflerini ziyarete geldik. İlk olarak Zeyniler Çalıkuşu Tarımsal Üretim Kadın Kooperatifinin misafiri olduk. Buranın hem doğal yapısı, hem de tarihi güzelliğini tanıma fırsatı bulduk. Buradan edindiğimiz tecrübeleri İstanbul'a döndüğümüzde faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Edindiğimiz bilgileri hayata geçirmek adına heyecanlandık." dedi.

"KADINLARIMIZ ÜRÜNLERİNİ SERGİLEYEREK EV EKONOMİLERİNE DESTEK SAĞLIYOR"

Yıldırım Belediyesi Başkanı Oktay Yılmaz'a kadınlara yönelik verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Acar, Esenler Belediyesi'nin de kadınların istihdamı ve ekonomik olarak güçlenmesi noktasında çalışmalarımıza devam ettiğini belirtti. Nar Kadın Girişimi Kooperatifi olarak 800'ün üzerinde kadına e ticaret ve dijital pazarlama eğitimi verdiklerini ifade eden Sevilay Acar, "Bununla birlikte 500 kadına www.nar.ist sitemizde e ticaret mağazası açtık. Kadınlar burada ürünlerini sergileyerek, ev ekonomilerine destek sağlıyorlar. En son sirke ve reçel üretimi yaptık. Gıda üretiminin yanı sıra, oyuncak, el emeği ürünler, tekstil, ev dekorasyonu ve çeşitli ürünleri sergiliyoruz. 15 Temmuz Millet Bahçesi içerisinde bulunan hanımlar konağımızda da Nar Kadın Kooperatifi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

"BAŞKANIMIZ KADINLARIN KALKINMASI İÇİN DESTEK SAĞLIYOR"

Esenler Belediyesi'nden gelen misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Filiz Çilingir, "Esenler Belediyesi'nin koordinatörlüğünde ve başkanlığında Nar Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Yıldırım ilçemizdeki çalışmaları görmek üzere misafir oldular. Yıldırım Belediyesi olarak bizim de biliyorsunuz 7 kadın kooperatifimiz var. 4'ü tarımsal kalkınma kooperatifi, 3'ü de ticari kooperatif. Bugün çok güzel bir örneği de yaşadık aslında. Yıldırım ilçesinde de Zeyniler Çalıkuşu Kadın Kooperatifi ilk kurulan kooperatifimiz. Daha sonrası bereketli oldu, 7 kooperatifimiz oldu. Hedefimiz ilçemizde 14 kooperatif kurulması. Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz bu konuyu özellikle kadın çalışmalarının ve kadın kooperatiflerinin gelişmesi kalkınması ve ticari anlamda da yol almaları anlamında büyük destek sağlıyor" şeklinde konuştu.