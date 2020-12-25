Esenler Öykü Günleri'nde "Çocuğun Öyküsü" başlıklı oturum düzenlendi

Esenler Belediyesince vefatının 100. yılına özel olarak Ömer Seyfettin anısına "Esenler Öykü Günleri" düzenleniyor.

Etkinlik, pandemi tedbirleri kapsamında çevrim içi olarak "www.sehirekrani.com" ve "Şehir Ekranı" Youtube kanalından canlı yayınlanıyor.

Moderatörlüğünü yazar Merve Uygun'un yaptığı "Çocuğun Öyküsü" başlıklı ilk oturumda, yazar Melih Tuğtağ ve Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış konuşma yaptı.

Danış, çocuk edebiyatının önemli ölçüde geliştiğini belirterek, "Çocuk ve çocukluk doğal olandan ziyade sürekli bir şeyler tasarlanıp sunulan bir alan olarak algılanabiliyor. Ben böyle algılanmaması gerektiğini düşünüyorum. Neticede sözlü ya da yazılı edebiyat bir şekilde çocuğa bir alan açıyor ve çocuk 14-15 yaşlarında daha fazlasını bilmeye meylettiğinde daha önce kulağına çalınanlarla daha sonra gelenler arasındaki farkı görerek doğal bir öğrenme içinde oluyor." dedi.

Ömer Seyfettin'in bir çocuk edebiyatçısı olarak hikayeler yazmadığını ifade eden Danış, Cumhuriyet döneminde çocuk edebiyatına en uygun metinlerin Ömer Seyfettin'in metinleri olduğu tespit edilince bu alanda bir yazar olarak anılmaya başladığını söyledi.

Danış, Türk edebiyatında çocuk edebiyatının tarihi üzerine bir çalışma yapılmadığına da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"1980 sonrasında daha canlı, daha çok sesli bir süreci edebi metinler üzerinden görmeye başladık. Çizginin çocuk kitaplarındaki önemi anlaşıldı. 2000'den sonra ise artık çizginin de bir metin olması, akan edebi metinle uygunluğu ve çizgiye alan açması gibi konular gündemimize girdi. Çocuk edebiyatı ve yetişkin edebiyatı ayrımı konusunda tarih içerisinde çok derin tartışmalar var. Burada çocuk edebiyatını bir geçiş olarak düşünmek gerektiğini düşünüyorum."

"Çocuk edebiyatının yetişkin edebiyatından önemli olduğunu düşünüyorum"

Yazar Melih Tuğtağ ise Türkiye'deki siyasi hayatın kültür ekonomisini çok fazla etkilediğini vurgulayarak, "Çocuk edebiyatına ilginin artması kültür endüstrisinin talebiyle düz orantılı oldu. Bu anlamda 2013-2014 yıllarında bu alana talebin artması bu alandaki seçeneklerin artmasını da beraberinde getirdi." ifadelerini kullandı.

Tuğtağ, üniversite yıllarında çocuk edebiyatını gereksiz bulduğunu dile getirerek, "Bugün çocuk edebiyatının yetişkin edebiyatından daha önemli olduğunu düşünüyorum. İnsan çocuktur, ben çocuk edebiyatını bu şekilde yorumluyorum. Son 3-4 senede çok pedagojik anneler ortaya çıktı. Tabii ki aileler çocuklarının okuyacakları kitapları önce kendileri okumalı. Bu fikir çok yerleşti fakat sadece okul öncesi dönem için yerleşti. Ancak yine de Türk çocuk yayıncılığı olarak nitelik anlamında yukarı doğru bir ivmeyle ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz