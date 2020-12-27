Esenler Öykü Günleri'nde "Ali Haydar Haksal'ın Öyküsü" konuşuldu
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Esenler Öykü Günleri'nde "Ali Haydar Haksal'ın Öyküsü" konuşuldu

27.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:27
Esenler Öykü Günleri'nde

Unutulmaz eserlere imza atan Ömer Seyfettin'in vefatının 100. yılında, usta yazarı anmak üzere düzenlenen "Esenler Öykü Günleri"nde "Ali Haydar Haksal'ın Öyküsü" ele alındı.

Unutulmaz eserlere imza atan Ömer Seyfettin'in vefatının 100. yılında, usta yazarı anmak üzere düzenlenen "Esenler Öykü Günleri"nde "Ali Haydar Haksal'ın Öyküsü" ele alındı.

Esenler Belediyesince gerçekleştirilen etkinliğin oturumları, pandemi tedbirleri dolayısıyla "www.sehirekrani.com" ve "Şehir Ekranı" YouTube kanalında kitapseverlerle buluştu.

Şair Şakir Kurtulmuş'un yönettiği etkinliğin 6. oturumuna konuk olan şair, eleştirmen ve yazar Ali Haydar Haksal, yazarlığa nasıl başladığını öğrencilik yıllarından bugüne yaşadıklarını ve hatıralarını anlattı.

Elazığ'da İmam Hatip Okulu'nda öğrenciyken çok kitap okumaya başladığını dile getiren Haksal, "Okulun kütüphanesine dadandım. Maddi imkanlarımız da sınırlıydı fakat buna rağmen annemden gelen harçlıkla kitaplar, dergiler alırdım." ifadesini kullandı.

Yakın zamanda Malatya'da ziyaret ettiği o zamanki Türkçe öğretmeni İbrahim Soysal'ın hayatında bir dönüm noktası olduğunu anlatan Haksal, "Benim bu kadar çok kitap okuduğum dikkatini çekmişti. Beni aldı İslam kitabevine götürdü. İslam kitabevinde bana üstad Sezai Karakoç ve üstad Necip Fazıl'ın kitaplarından aldırdı. Ben o kitapları aldıktan sonra kitabevine alıştım." dedi.

Gidip gelmeye devam ettiği kitabevi sayesinde çeşitli edebiyat dergileriyle de tanıştığını dile getiren Haksal, "Nuri Pekdil, Rasim Özdenören ve Cahit Zarifoğlu'nun kitapları çıkmıştı. Onları almaya başladım. Bu arada Edebiyat dergisine Nuri Bey'e 'Burada kitaplarınızı edindim fakat derginiz var, derginizi nasıl edinebilirim?' diye mektup yazdım. Beni ticaret lisesinde edebiyat öğretmeni Veli Sarıkamış'a yönlendirdi. Veli Bey'e gittim, ondan edebiyat dergilerini her ay düzenli almaya başladım." şeklinde konuştu.

Diriliş Dergisi ve Büyük Doğu Dergisi'nin de arasında bulunduğu pek çok yayın takip ettiğini aktaran Haksal, yazmaya Harput Gazetesi, Turan Gazetesi gibi yerel gazetelerde yayınlanan hece tarzıyla yazdığı şiirleriyle başladığını daha sonra serbest şiire yöneldiğini, o dönemki öykülerinde Rasim Özdenören'in de etkisinin olduğunu kaydetti.

Haksal, tatillerde köyüne giderken tahta bavullarla kitaplar taşıdığını, zor şartlarda kitap okumaya devam ettiğini ve o yıllarda okuduğu kitapların sayfalarına "Yazar olacağım" yazısının da arasında yer aldığı notlar aldığı bilgisini paylaştı.

Yazarlık hayatı boyunca edebiyat dünyasındaki pek çok yazarla birlikte çalıştığını belirten Haksal, farklı şehirlerde edebiyat alanında yaptığı çalışmalarını ve yaşadığı hatıraları anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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