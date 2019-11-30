Esenler Otogarı'nda akılalmaz şekilde örülen duvarı çekiçle yıktı

30.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:10

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda geçtiğimiz Haziran ayında bir grup şahıs tarafından bir turizm firmasının 4 peronundan ikisini duvar örerek bölmesinden yaklaşık 5 ay sonra firmanın kadın müdürü çekiçle duvarı yıktı. Duvarın yıkıldığını gören şahıslar kadına hakaret ve tehdit edince polis devreye girdi. Karakolda ifadesinin alınmasının ardından konuşan İvelina Marinova Angelova, "Biz sadece bilet satmak istiyoruz. Ben sadece benim hakkımı korumak istiyorum" dedi.

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda geçtiğimiz 25 Haziran tarihinde yaşanan olayda ünlü bir turizm firmasının 4 peronundan ikisi, bir grup şahıs tarafından bir gece duvar örülerek ortadan ikiye bölünmüştü. Olayın ardından firmanın yaklaşık 10 yıldır genel müdürlüğü görevini yaptığı yazıhaneye gelen Bulgaristan uyruklu İvelina Marinova Angelova(30), duvarı yıkmak istemişti. Ancak duvarı ören grup, kadına müdahale ederek duvarı yıkmasının engellemişti. Polis ekiplerinin araya girmesiyle taraflar ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmüştü.

FİRMA SAHİBİ KADIN ÇEKİÇLE DUVARI YIKTI

Olayın ardından çalışma başlatan Angelova, örülen duvarın yıkılması için yetkili makamlara başvurdu. Otogardaki çok sayıda firma sahibi ve çalışanın şikayeti üzerinde emniyet güçleri de olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında firmaya duvar ören şahıslarında içerisinde olduğu bir grup gözaltına alındı. Şahısların gözaltına alınmasının ardından yaklaşık 5 ay sonra otogara gelen Angelova ve firma çalışanları dün akşam saatlerinde yıkıma başladı. Ancak yıkım yapıldığını öğrenen karşı taraftan bir grup ise yıkımın yapılmasını engellemek istedi. Şahısların Angelova'ya hakaret ve tehditler yağdırmasının ardından devreye polis girdi. Otogar Polis Merkezine götürülen tarafların burada ifadeleri alındı. İfadelerin alınmasının ardından yazıhaneye gelen Angelova, eline aldığı çekiçle defalarca duvara vurarak kırmaya başladı. Kapısı kilitli olan diğer 2 peronu da açtıran Angelova, yıkım çalışmalarını başlattı.

"SÜREKLİ BEN TEHDİT VE HAKARET ALTINDAYIM"

Olay hakkında konuşan İvelina Marinova Angelova, "Hiç sormadan izinsiz bu duvarı yaptılar. 6 aydan beridir uykusuz gecelerim var. Sürekli ben tehdit ve hakaret altındayım. Ne zamana kadar bu böyle devam edecek bilmiyorum. Biz sadece bilet satmak istiyoruz. Ben sadece benim hakkımı korumak istiyorum. Bir grup insan geliyor 'Sen bilet satamazsın' diyor. Bu yer kimsenin değil, bu yer belediyenin yeri. Bende işletme ruhsatı var yıllardan beri. Ben sadece bilet satmak istiyorum" dedi.

(Doğan Can Cesur - Vedat Bayraktar/İHA)

Kaynak: İHA