Esenler Otogarı kısıtlamanın kaldırılmasıyla hareketlendi
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Esenler Otogarı kısıtlamanın kaldırılmasıyla hareketlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasının ardından Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik başladı.

Esenler Otogarı kısıtlamanın kaldırılmasıyla hareketlendi
05.06.2020 18:16 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasının ardından Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik başladı.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle dün gece hafta sonu uygulanmak üzere iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasıyla birlikte vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar hareketlilik oluşturdu. Birçok firma hafta sonu dahil otobüslerini doldurdu. Otogarda yaşanan hareketlilik havadan görüntülendi.

Yasakların kalkmasıyla babasını Sivas'a uğurlayan Seyit Çelik, "Cumhurbaşkanımız yasakları kaldırdıktan sonra babamız iki aydır evdeydi. Çıkamıyordu da dışarıya şimdi gönderiyoruz memlekete. Valilikten izin aldık. O da çıktı yolcu ediyoruz. Tüm yolcuların kazasız belasız gidecekleri yere varmasını temenni ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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