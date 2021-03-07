Son dakika gündem: ESENLER MEYDANI'NDAKİ İŞ YERLERİ DENETLENDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: ESENLER MEYDANI'NDAKİ İŞ YERLERİ DENETLENDİ

07.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:40

Edinilen son dakika gelişmesine göre Esenler Dörtyol Meydanı'nda bulunan iş yerleri polis ekipleri tarafından denetlendi.

Esenler Dörtyol Meydanı'nda bulunan iş yerleri polis ekipleri tarafından denetlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimde iş yerlerinin salgın kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.

Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde polis ekipleri tarafından Esenler'de denetim yapıldı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yapılan denetimin adresi Esenler Dörtyol Meydanı'nda bulunan iş yerleri oldu. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerine girerek maske kontrolü yaptı, vergi levhası bilgilerini il salgın merkezinin sistemine girdi. Polis ekipleri ayrıca iş yerlerinin müşteri alıp almadığı kontrolü de yaptı.

Son dakika gündem: ESENLER MEYDANI'NDAKİ İŞ YERLERİ DENETLENDİ
Son dakika gündem: ESENLER MEYDANI'NDAKİ İŞ YERLERİ DENETLENDİ
Son dakika gündem: ESENLER MEYDANI'NDAKİ İŞ YERLERİ DENETLENDİ
Son dakika gündem: ESENLER MEYDANI'NDAKİ İŞ YERLERİ DENETLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Soral İbrahim Selim İbrahim Tatlıses Esra Dermancıoğlu
Spor Ünal Karaman Cüneyt Çakır Halis Özkahya Mustafa Yumlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: ESENLER MEYDANI'NDAKİ İŞ YERLERİ DENETLENDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 16:40:26. #1.16#
title