ESENLER MEYDANI'NDA AŞI KUYRUĞU
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ESENLER MEYDANI'NDA AŞI KUYRUĞU

ESENLER MEYDANI'NDA AŞI KUYRUĞU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENLER'de Koronavirüs ile mücadele kapsamında meydanda oluşturulan 'Covid - 19 Aşısı Uygulama Noktası'na gelenler aşılarını oldu.

ESENLER'de Koronavirüs ile mücadele kapsamında meydanda oluşturulan 'Covid - 19 Aşısı Uygulama Noktası'na gelenler aşılarını oldu.

Esenler İlçe Sağlık Müdürlüğü, Dörtyol Meydanı, Esenler Kaymakamlığı önü ve Giyimkent Yönetim Binasında aşı uygulama noktaları kurdu. Özellikle Dörtyol Meydanı'nda büyük ilgi gören aşı uygulama noktasına gelen 18 yaş üstündeki aşı hakkı olanlar, ad, soyadı ve TC kimlik numaralarını yazarak birkaç dakika içerisinde aşılarını yaptırmaktan memnun olduklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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