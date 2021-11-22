Esenler Mantı Festivali'nde lezzet şöleni

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Esenler Belediyesi ile Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) iş birliği ile Dörtyol Meydan'ında gerçekleştirilen Esenler Kayseri Mantı Festivali'ne, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın da İstanbul'daki Develililerle birlikte katıldığı festivalde Develi Belediyesi olarak stant açılarak Develi'nin yöresel lezzetleri tanıtıldı. Mantı ikramı ile birlikte Kayseri'nin birçok lezzetinin tanıtılıp ikram edildiği etkinliğe ev sahipliği yapmasından dolayı Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED)'e teşekkürlerini ileten Develi Belediye Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Develimizin ve Kayserimizin gündem edildiği her toplantı ve programı çok önemsiyor katılmaya özen gösteriyoruz. Kayserimizin tüm lezzetlerinin ve güzelliklerinin paylaşıldığı böylesi programların birliğimizi artırmaya vesile olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu.

Katılımcılara 5 ton Kayseri mantısı ikramının ardından Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden Orhan Hakalmaz verdiği konserle festivale katılanlara coşkulu dakikalar yaşattı. - KAYSERİ