Esenler Kaymakamlığı'nda seyahat izin belgesi kuyruğu
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Esenler Kaymakamlığı'nda seyahat izin belgesi kuyruğu

Esenler Kaymakamlığı'nda seyahat izin belgesi yoğunluğu İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs yolculuklarının sınırlandırılmasının ardından, izin belgesi almak isteyen vatandaşlar Esenler Kaymakamlığı'nda yoğunluk oluşturdu.

29.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:40
Esenler Kaymakamlığı'nda seyahat izin belgesi kuyruğu

Esenler Kaymakamlığı'nda seyahat izin belgesi yoğunluğu

İSTANBUL - İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs yolculuklarının sınırlandırılmasının ardından, izin belgesi almak isteyen vatandaşlar Esenler Kaymakamlığı'nda yoğunluk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı'nca yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında şehirlerarası yolcu taşımacılığına sınırlandırma getirildi. Seyahat izin belgesi almak isteyen vatandaşlar Esenler Kaymakamlığı'nda yoğunluk oluşturdu. İkameti Esenler'de olan ya da başka illerde olan vatandaşlar kaymakamlığa gelip çıkardıkları ikametgah belgelerini vererek seyahat izin belgelerini alabiliyor.

Yoğun bakımda olan annesini görmek için seyahat izin belgesi çıkarmaya gelen Necdet Avcı, "İçeriye söyledim ikametgah belgesini vermem gerekiyormuş. Sebebini de öğrenmek istediler. Ben de hasta yoklamaya gideceğim dedim. Annem yoğun bakımda yatıyor. Belge getirebilir misin dediler. Getiririm dedim. O zaman sırada bekle, evrakını ver ve yolculuğuna devam et dediler" diye konuştu.

Esenler Kaymakamlığı'nda seyahat izin belgesi kuyruğu

Kaynak: İHA

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Esenler Kaymakamlığı'nda seyahat izin belgesi kuyruğu

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