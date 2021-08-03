Esenler Kaymakamlığı binasında yangın

Esenler Kaymakamlığı binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Esenler Kaymakamlığı binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, binanın üçüncü katında bulunan ecza deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın diğer katlara sıçramadan, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş