Esenler Kaymakamlığı binasında yangın
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Esenler Kaymakamlığı binasında yangın

Esenler Kaymakamlığı binasında yangın
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Esenler Kaymakamlığı binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Esenler Kaymakamlığı binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, binanın üçüncü katında bulunan ecza deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın diğer katlara sıçramadan, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Esenler Kaymakamlığı binasında yangın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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