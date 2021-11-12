ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 12 Kasım 2021

ABONE OL ESENLER FİLM GÜNLERİ'NE GÖRKEMLİ AÇILIŞ Esenler Belediyesi tarafından "Göç" temasıyla bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Esenler Film Günleri, sinemanın önemli isimlerini bir araya getirdi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde, 200'e yakın filmde canlandırdığı başarılı karakterle yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ödülle dönen Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, İranlı usta oyuncu Homayoun Ershadi ve sinema eleştirmeni Burçak Evren'e onur ödülleri takdim edildi. Onur ödülü takdimleri sonrasında gecede Türk Sanat Müziğinin usta yorumcusu Melihat Gülses, geçmişten günümüze çok farklı formlarda bestelenmiş Hülya Koçyiğit'in rol aldığı filmlerde çalınan şarkıları seslendirdi. Açılış programına Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Av. Umut Özkan ile çok sayıda sanatsever katıldı.

SİNEMA ÖNEMLİ BİR İLETİŞİM MEKANİZMASIDIR Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, ilçedeki suç oranlarının azalmasında yaptıkları kültür ve sanat etkinliklerinin etkisine vurgu yaparak, "Bugün geleneksel hale gelecek film günlerimizin ikincisini yapıyoruz. Sinemanın hayatımızda çok farklı bir yönü var. Kendi hikayemizi bulduğumuz baştan sona bir daha yaşadığımız hafızayı, dünü, bugünü bide geleceği gösteriyor. Sinema, dünümüzü, bugünümüzü ve yarınımızı işaret ediyor. Aslında çok boyutlu ilginç bir kamera, hayatın içine dokunan, ruh taşıyan farklı bir sanat" diye konuştu.

Göksu sözlerini şöyle sürdürdü: "Hülya Koçyiğit dediğiniz zaman kimimizin aklına annesi, kimimizin aklına kardeşi gelir. Koçyiğit'in hangi filmini izlerseniz izleyin, hayatınızın bir parçasını bulmamanız mümkün mü? ya hüznü ya mutluluğu ya acıyı ya da sevinci bulursunuz. İşte bir şey bulduğumuz sinema bugün geçmiş ve gelecek arasında köprü olmada önemli bir iletişim mekanizmasıdır. Esenler halkı, beyaz perdede dünü, bugünü ve yarını görsün, yaşadıkları toprağın farkına varsın, hikayesini öğrensin istedik. Bu nedenle film günlerini düzenliyoruz. "

DİLERİM SONSUZA KADAR VAR OLUR Onur ödülünü Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun elinden alan usta oyuncu Hülya Koçyiğit, "Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya kültür ve sanata olan saygısı ile özverisinden dolayı teşekkür ediyorum. Sinema günleri, dilerim sonsuza kadar var olur. İnşallah bu ilçenin insanları da hep bahtiyar olur" ifadelerini kullandı. Burçak Evren ise "Yıllar yıllar önce ben gençken İstiklal Caddesi'nde yaşlı bir adam Rüya Sineması'nın önünde sabahtan akşama kadar hep aynı şeyi söylerdi, 'film başlıyor' o film hiç bitmez hep başlardı. Dilerim ki bu film günleri de hiç bitmesin, hep başlasın. Çünkü film festivalleri para kazanmaz ama bulunduğu coğrafyaya parayla satın alamadığınız her bir güzelliği getirir" diye konuştu.

İranlı usta oyuncu Ershadi ise şunları kaydetti: "Burada olmaktan ötürü çok mutluyum. Bu zamana kadar çok fazla festivale gittim. Küçük festivalleri büyük festivallere tercih ediyorum. Çünkü buraya gelen insanlar film için geliyorlar, aktörler için gelmiyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta belediye başkanına teşekkür ediyorum. Çünkü hiçbir belediye başkanından böyle bir destek görmedim bu zamana kadar. "

SABIR VE EMEK İSTER Etkinlikte konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, çok sayıda kültür ve sanat etkinliğini takip ettiğini ancak Esenler'de düzenlenen etkinliklerde başka bir boyut ve mahiyet olduğunu söyleyerek "Gençken sık sık sinemaya gidip film izlerdim. O yıllardaki sinemadan aldığımız kültür, gördüğümüz adab-ı muaşeret, nezaket, sosyal dayanışma, toplumsal dokuyu inceleme hala benim hayatımda ve yapmış olduğum çalışmalarda önemli bir müracaat kaynağıdır. Sinemanın ihtiyaç duyduğu bir husus vardır o da insandır. Ruhuyla, duygusuyla, geçmişiyle, geleceğiyle insandır. İnsanı merkeze almayan hiçbir şey kalıcı olmayacaktır. Kültür, sanat ve eğitim insanı insan yapan temel esasları ve bir milletin var olma sebeplerini, ortaya koyan temel değerlerdir. Sabır ve emek ister, Esenler'in bu anlayışla çalışmalarını yürüttüğünü görüyorum. İlçe ve beldedeki böyle etkinlikleri bazen uluslararası etkinliklerden daha önemli görüyorum. Çünkü daha insani, daha tabii, daha iç içe ve bize dönük boyutu var. Fikir verenin, emek verenin, gönül verenin, destek olanın bahtı açık, ömrü aziz olsun" dedi.

KOÇYİĞİT VE GÜLSES DÜET YAPTI Ödül töreni sonrası sahne alan Türk Sanat Müziğinin usta yorumcusu Melihat Gülses, "Bırakma Ellerimi", "Yalnız Kalan Ruhumun Acısı Çok Derindir", "Günlerdir Aramızdaki Sevgimiz Hep Yalan Mıydı? ", "Gönlümde Açmadan Solan Bir Gülsün", "Gönül Penceresinden Ansızın Bakıp Geçtin", "Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin", "Yağmurlu Bir Gündü Tıpkı Bugün Gibi", "Aşkım Bahardı Ümitler Vardı" "Bana Kollarını Uzatsan Biraz", "Seni Çok Seviyorum Her Zaman Seveceğim" ve "Aşkınla Yana Yana Kül Olsa da Ocağım" şarkılarını seslendirdi. Hülya Koçyiğit'in "Hayat Bayram Olsa" filmindeki "Bu Dünyadaki En Mutlu Kişi" şarkısını ise Gülses, Koçyiğit ile birlikte seslendirdi. Renkli anlara sahne olan düet, izleyicilerden büyük alkış aldı.

USTASIZ USTA LÜTFİ AKAD' SERGİSİ Esenler Film Günleri kapsamında Burçak Evren'in kişisel arşivinden seçilen fotoğraflardan oluşan 'Ustasız Usta Lütfi Akad' başlıklı sergi de Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Sergi, Kasım ayı sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

BAŞARILI FİLMLER ÖDÜLLENDİRİLECEK Film gösterimleriyle geçen dört günün sonunda kapanış töreni, 14 Kasım Pazar günü saat 20. 00'da gazeteci ve haber sunucusu Başak Şengül'ün sunuculuğunda gerçekleşecek. Gecede birbirinden değerli isimlerden oluşan jüri tarafından 2. Kısa Film Yarışması'nın sonuçları açıklanacak. 11 finalist arasından belirlenen birinci, ikinci ve üçüncüye ödülleri takdim edilecek. Yarışmada dereceye giren diğer filmler de unutulmayarak finale kalan 8 filme gösterim telifi takdim edilecek. Gecede repertuarında 1969-1989 yılları arasında çekilmiş 70 Yeşilçam filminden 100'ün üzerinde müzik bulunduran Taşplak Senfoni; Ah Nerede'den Çöpçüler Kralı'na, Çiçek Abbas'tan Hababam Sınıfı'na, Züğürt Ağa'dan Düttürü Dünya'ya en sevilen film müziklerini seslendireceği konserle sahne alacak.

2. ESENLER FİLM GÜNLERİ'NE AİT DİJİTAL KİTAPÇIĞI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.

GENÇ YETENEKLERİMİZ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖDÜL ALDI Esenler Belediyesi olarak, Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tevfik Göksu'nun vizyonu ve girişimleriyle hayata geçirdiğimiz pek çok sosyal proje...

'bilinçli Anne'lerin Mezuniyet Sevinci Esenler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından "Anne Oluyorum" sloganıyla düzenlenen "Sağlıklı Gebelik ve Sağlıklı Çocuk" eğitim programı ikinci...

Asım'ın Nesli Akif'i Andı Esenler'deki 10 okuldan 300 öğrenci, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'u ölümünün 80. yıldönümünde, kabri başında dualarla andı... .

İnsanlık İçin Proje Üretin! Esenlerli öğrencilerle dünyayı nasıl değiştireceklerine dair tecrübelerini paylaşan Münazara Eğitmeni Yavuz Yiğit, "İnsan, hayvan, doğa yani konu her...

#Korona ile mücadelede sizce hangi tedbirlerin alınması gerek? — Haberler (@Haberler) November 12, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet