Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Çalımbay ve Sevim
Haberler » Güncel » Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Çalımbay ve Sevim - Haber

Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Çalımbay ve Sevim

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, rövanş için avantajlı bir skor elde ettiklerini söyledi.

03.12.2019 22:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:33
Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Çalımbay ve Sevim

Ziraat 5. tur ilk maçında Erokspor'u 2-0 yenen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, rövanş için avantajlı bir skor elde ettiklerini söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Maçın başından sonuna kadar oyun disiplininden kopmadık, güzel galibiyet aldık." dedi.

Kupa maçlarına ciddi bakmak gerektiğini kaydeden Çalımbay, "Ters ve iyi bir takıma karşı oynadık. Onların 3-4 maçını seyrettik, ona göre geldik. Dezavantajlarımızdan biri suni çimde oynamamızdı, zor geldi. Bazı arkadaşlarımız yeni oynadı." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 14. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Çalımbay, "En önemli maçlarımızdan birini oynayacağız. Bu maçı mutlaka iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. 4 final maçımız vardı. Biri gitti, 3'ü kaldı. Bunlardan biri de Malatyaspor maçı olacak. Zor olacağını biliyoruz. Tek sıkıntımız Yatabare'nin cezalı olması. İyi şekilde ayrılacağız, takıma güveniyorum." diye konuştu.

Hikmet Sevim: "Pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik"

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Hikmet Sevim ise iki takımın da futbol adına iyi bir mücadele sergilediğini dile getirdi.

Oyunlarını sahaya yansıttıklarını ama sonuç alamadıklarını vurgulayan Sevim, şunları kaydetti:

"Erken gol maçın gidişatını değiştirdi. Maçlarımız genelde böyle geçiyor. Sivasspor tecrübeli bir takım, böyle tecrübeli ekipler buldukları pozisyonları değerlendiriyor. Pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Çalımbay ve Sevim
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri
22:48 Ukrayna Dışişleri Bakanı Pristayko: "Karadeniz Bölgesi, NATO ve Türkiye sayesinde güvende" - Haber
22:47 Sudan'da seramik fabrikasında patlama: 23 ölü, 130 yaralı (2) - Haber
22:47 Kayseri'de engelliler yararına konser - Haber
22:45 Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmaları aralıksız sürüyor - Haber
22:45 Bursa Valiliğinden kavgayı ayırırken vurulan polisle ilgili açıklama - Haber
22:32 İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli - Haber
21:57 Son dakika: Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası açıklama: İdlib dahil sivillere saldırının durması için uzlaşıldı - Haber
21:34 Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi - Haber
21:10 Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı - Haber
20:32 Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi - Haber
21:53 Kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayeti işleyen eşi değilmiş - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
12:39 Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt: Çok aşağılayıcı - Haberler
11:36 AK Parti Sözcüsü Çelik'e, Davutoğlu ekibinden Şehir Üniversitesi yanıtı: Sen kimsin, YÖK'ün parti sözcüsü müsün? - Haberler
10:03 Özgür Suriye Ordusu'nun karargahında Atatürk fotoğrafı var - Haberler