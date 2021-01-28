Esenler Erokspor: 4-2
28.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:19
STAT: AtatürkHAKEMLER: Furkan Bakan (xx), Eren Özçelik (xx), Şükrü Çavcı (xx)SOMASPOR: Tunay (xxx) - Onur (xxx), Hakan (xx), Enes (xx), Oğuzhan (xxx), Nurettin (xxx) (Dk. 90 Abdullah), Mustafa (xxx), Uğur (xx) (Dk. 71 Ali x), Muhammed (xx) (Dk. 90 Kadir), Özcan (xx) (Dk. 87 Eren), Koray (xxx) (Dk.
STAT: AtatürkHAKEMLER: Furkan Bakan (xx), Eren Özçelik (xx), Şükrü Çavcı (xx)SOMASPOR: Tunay (xxx) - Onur (xxx), Hakan (xx), Enes (xx), Oğuzhan (xxx), Nurettin (xxx) (Dk. 90 Abdullah), Mustafa (xxx), Uğur (xx) (Dk. 71 Ali x), Muhammed (xx) (Dk. 90 Kadir), Özcan (xx) (Dk. 87 Eren), Koray (xxx) (Dk. 90 Abdulkadir)ESENLER EROKSPOR: Ercüment (x) - Bora (xx), Erdinç (x), Berk (xx), Muharrem (x) (Dk. 81 Aziz Aksoy), Enes (xx) (Dk. 80 Hüseyin), Murat (xx) (Dk. 86 Muammer), Taygun (x), Samet (xx) (Dk. 86 Can), Mert (x) (Dk. 64 Aziz Kızılgün x), Gaffar (x)GOLLER: Dk. 2 Enes, Dk. 45 Murat (Esenler Erokspor) - Dk. 31 Uğur, Dk. 37 Muhammed, Dk. 55 Nurettin, Dk. 90+4 Abdullah (Somaspor)SARI KARTLAR: Berk, Bora, Erdinç, Samet (Esenler Erokspor) - Enes, Nurettin (Somaspor)MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Somaspor ikinci devreye de galibiyetle başladı. Evinde önemli rakiplerinden Esenler Erokspor'u 4-2 yenen Ege ekibi puanını 38'e çıkarıp liderliğini sürdürdü. Konuk Esenler Erokspor maçın 2'nci dakikasında Enes ile öne geçti: 0-1. Somaspor önce 31'inci dakikada Uğur'la eşitliği yakaladı ardından 37'nci dakikada Muhammed'in golüyle skoru 2-1 yaptı. Esenler Erokspor ilk yarının sonunda bulduğu golle tabelayı eşitledi: 2-2. Somaspor'da 55'inci dakikada sahneye çıkan Nurettin takımını yeniden öne geçirdi, müsabakada son sözü uzatma dakikalarında Abdullah söyledi.
- Soma
Kaynak: Demirören Haber Ajansı