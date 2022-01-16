Esenler Erokspor: 1-2

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki ikinci yarının ilk haftasında Karşıyaka, evinde zirve takipçisi Esenler Erokspor'a öne geçtiği maçta son dakika golüyle 2-1 mağlup olarak devreye kötü başladı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 1595 taraftarının maç boyunca büyük destek verdiği Kaf-Kaf, 70'inci dakikada en skorer ismi Abdülkadir'le öne geçti. Erokspor, 83'üncü dakikada Abuzer Gaffar ve 90+3'üncü İlker'in golleriyle galibiyete uzandı.

90+3'üncü dakikada konuk ekip galibiyet golünü de buldu. Alper ceza sahasına taşıdığı topu arka direkte İlker'e çıkardı, İlker dokunup skoru belirledi: 1-2.