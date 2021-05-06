Esenler Erokspor: 0-1
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Esenler Erokspor: 0-1

Esenler Erokspor: 0-1
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig Pay-Off çerek final ilk maçında Çatalcaspor, Esenler Erokspor'a 1-0 mağlup oldu.

TFF 3'üncü Lig Pay-Off çerek final ilk maçında Çatalcaspor, Esenler Erokspor'a 1-0 mağlup oldu.

Çatalcaspor, Esenler Erokspor'u Şenol Güneş Stadyumu'da konuk etti. Saat 16: 00'da başlayan maçta hakem Çağdaş Altay düdük çaldı. Altay'ın yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ile Al Can Alp üstlendi. 

Mücadelenin 14'üncü dakikasında Esenler Erokspor, Enes Soy'un kaydettiği golle üstünlüğü yakaladı. Ev sahibi ekipten; 15'inci dakikasa Fırat Sezer, 40'ıncı dakikada Özgün Ali Köklü, 45'inci dakikada Burak Yamaç, konuk ekipten ise 42'nci dakikada Muammer Sarıkaya sarı kart ile cezalandırıldı. 

Karşılaşma Esenler Erokspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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