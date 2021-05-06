Esenler Erokspor: 0-1

TFF 3'üncü Lig Pay-Off çerek final ilk maçında Çatalcaspor, Esenler Erokspor'a 1-0 mağlup oldu.

TFF 3'üncü Lig Pay-Off çerek final ilk maçında Çatalcaspor, Esenler Erokspor'a 1-0 mağlup oldu.

Çatalcaspor, Esenler Erokspor'u Şenol Güneş Stadyumu'da konuk etti. Saat 16: 00'da başlayan maçta hakem Çağdaş Altay düdük çaldı. Altay'ın yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ile Al Can Alp üstlendi.

Mücadelenin 14'üncü dakikasında Esenler Erokspor, Enes Soy'un kaydettiği golle üstünlüğü yakaladı. Ev sahibi ekipten; 15'inci dakikasa Fırat Sezer, 40'ıncı dakikada Özgün Ali Köklü, 45'inci dakikada Burak Yamaç, konuk ekipten ise 42'nci dakikada Muammer Sarıkaya sarı kart ile cezalandırıldı.

Karşılaşma Esenler Erokspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı