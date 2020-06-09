Esenler engelli çocuğu olan 5 kişilik aile yangında ölümden döndü
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Esenler engelli çocuğu olan 5 kişilik aile yangında ölümden döndü

Esenler'de 6 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Esenler engelli çocuğu olan 5 kişilik aile yangında ölümden döndü
09.06.2020 09:12 | Son Güncelleme: 09.06.2020 09:37

Esenler'de 6 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Engelli çocuğu olan 5 kişilik aile, yangını fark edip son anda kendilerini panikle dışarıya atarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 05.00 sularında Esenler Menderes Mahallesi 323 sokaktaki 6 katlı bir binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının sesiyle uyanan üst katta oturan 5 kişilik aile, durumu fark edince panikledi. Engelli çocuğu olan aile son anda kendilerini dışarı atıp, yangından kurtuldu. Kısa süreli korkudan sonra aile, önce daireden çıktı ardından bina sakinlerini uyardı. Uyarının ardından bina sakinleri kendi imkanlarıyla tahliye oldu.

3 İLÇEDEN İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı kapatırken, Bağcılar, Güngören ve Esenlerden takviye gönderilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kimsenin yaralanmadığı olayda, yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı. Yangının kesin nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

"5 KİŞİLİK AİLE, ENGELLİ ÇOCUKLARIYLA BERABER KENDİLERİNİ DIŞARI ATTI"

İtfaiyeye haber verdiğini belirten karşı binada oturan Adem Kaya isimli vatandaş, "Evde uyuyorlarmış, biranda koridorun yandığını görmüşler. Nerden çıktığını, nasıl olduğunu kimse anlamamış. Uyku esnasında olmuş. Sordum çalışan bir şey var mı diye? Yok dediler. İşte rahatsız olan bir çocuğu varmış. Kocası da burada yok, köye gitmiş. Yaralı yok. Rahatsız olan bir çocuk var, onunla uğraşmışlar, o çıkmak istememiş" diye konuştu.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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