Esenler engelli çocuğu olan 5 kişilik aile yangında ölümden döndü Esenler'de 6 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Esenler'de 6 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Engelli çocuğu olan 5 kişilik aile, yangını fark edip son anda kendilerini panikle dışarıya atarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 05.00 sularında Esenler Menderes Mahallesi 323 sokaktaki 6 katlı bir binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının sesiyle uyanan üst katta oturan 5 kişilik aile, durumu fark edince panikledi. Engelli çocuğu olan aile son anda kendilerini dışarı atıp, yangından kurtuldu. Kısa süreli korkudan sonra aile, önce daireden çıktı ardından bina sakinlerini uyardı. Uyarının ardından bina sakinleri kendi imkanlarıyla tahliye oldu.

3 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi

Haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı kapatırken, Bağcılar, Güngören ve Esenlerden takviye gönderilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kimsenin yaralanmadığı olayda, yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı. Yangının kesin nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

"5 kişilik aile, engelli çocuklarıyla beraber kendilerini dışarı attı"

İtfaiyeye haber verdiğini belirten karşı binada oturan Adem Kaya isimli vatandaş, "Evde uyuyorlarmış, biranda koridorun yandığını görmüşler. Nerden çıktığını, nasıl olduğunu kimse anlamamış. Uyku esnasında olmuş. Sordum çalışan bir şey var mı diye? Yok dediler. İşte rahatsız olan bir çocuğu varmış. Kocası da burada yok, köye gitmiş. Yaralı yok. Rahatsız olan bir çocuk var, onunla uğraşmışlar, o çıkmak istememiş" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA