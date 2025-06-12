Esenler deprem risk haritası! Esenler depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?

Esenler deprem risk haritası! Esenler depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kandilli Rasathanesi iş birliğiyle hazırlanan "Esenler Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı", ilçedeki yapı stokunu, zemin yapısını ve mahalle bazlı riskleri ayrıntılı biçimde ortaya koyuyor. Esenler'in deprem karşısındaki mevcut durumu ve potansiyel kayıplar bilimsel veriler ışığında değerlendiriliyor. Peki, Esenler depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi? İşte, Esenler deprem riski haritası!

Esenler deprem riski haritası! İstanbulâ€™un en yoğun nüfuslu ilçelerinden biri olan Esenler, konum itibarıyla deprem tehlikesi altındaki bölgeler arasında yer alıyor. Yoğun yapılaşması, nispeten eski bina stokları ve dar sokakları nedeniyle, olası bir büyük Marmara depreminde nasıl etkileneceği merak konusu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Boğaziçi Ãœniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından 2019 yılı verileriyle hazırlanan ve 2020 yılında yayımlanan "Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı", Esenlerâ€™in deprem senaryoları karşısındaki durumunu bilimsel verilerle ortaya koyuyor.

ESENLER DEPREM RİSK HARİTASI

Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depremi esas alındığında, Esenlerâ€™de toplam 23.766 bina analiz edildi. Kitapçığa göre bu binaların:

%46â€™sı hasarsız kalacak,

%33â€™ü hafif hasar görecek,

%16â€™sı orta hasar alacak,

%3â€™ü ağır hasar alacak,

%2â€™si çok ağır hasar alacak.

Bu tahminler ışığında Esenler'de yaklaşık 4.943 bina orta ve üstü seviyede hasar görecek. Yani yaklaşık her 5 binadan biri yıkılma ya da ciddi onarım gerektirme riski taşıyor.

Esenler deprem risk haritası! Esenler depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?Esenler İlçesi Vs30 Dağılımı

ESENLER DEPREM BÖLGESİ Mİ, DEPREME DAYANIKLI MI?

Esenler, İstanbul genelinde deprem riski â€œyüksekâ€ kabul edilen ilçelerden biri. Yapı stoğunun %49â€™u 1980 öncesi yapılmış binalardan oluşuyor. Bu oran, yapıların büyük bir kısmının eski deprem yönetmeliklerine göre inşa edildiğini gösteriyor. İlçedeki binaların yalnızca %23â€™ü 2000 sonrası dönemde yapılmış durumda.

Bu verilere göre, Esenlerâ€™in yapılaşma geçmişi ve nüfus yoğunluğu nedeniyle İstanbulâ€™un depremde en fazla kayıp yaşaması beklenen ilçeleri arasında olduğu net biçimde görülüyor.

Esenler deprem risk haritası! Esenler depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?

ESENLER'DE DEPREM RİSKLİ MAHALLELER, DEPREME DAYANAKLI YERLER

En çok zarar görebilecek mahalleler:

Nine Hatun: 90 çok ağır, 367 ağır, 721 orta hasarlı bina

Fatih: 84 çok ağır, 394 ağır, 544 orta hasarlı bina

Fevzi Çakmak: 62 çok ağır, 263 ağır, 588 orta hasarlı bina

Kemer: 64 çok ağır, 270 ağır, 576 orta hasarlı bina

Namık Kemal: 54 çok ağır, 199 ağır, 735 orta hasarlı bina

Can kaybı riski yüksek mahalleler:

  • Fatih
  • Nine Hatun
  • Kemer
  • Davutpaşa

Bu mahallelerde aynı zamanda yüksek geçici barınma ihtiyacı da öngörülüyor. Toplamda 31.271 hanenin acil barınma ihtiyacına gireceği tahmin ediliyor, bu da yaklaşık 94.000 kişilik bir nüfusa karşılık geliyor.

Esenler deprem risk haritası! Esenler depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?

ESENLER DEPREM ZEMİN HARİTASI

Zemin dayanımı açısından ortalama kesme dalgası hızı (Vs30) değerlerine göre hazırlanan haritalarda, Esenlerâ€™in bazı mahalleleri zayıf zemin sınıfında yer alıyor. Bu bölgelerde deprem ivmesi daha yüksek hissediliyor ve yapılar daha fazla zorlanıyor. Özellikle eski mahallelerdeki yapılar bu zemin koşulları altında daha fazla risk barındırıyor.

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