Esenler'den Batman'a sevgi kamoyunu
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Esenler'den Batman'a sevgi kamoyunu

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Esenler'den Batman'a sevgi kamoyunu

Esenler Genç Yetenek, Sevgi Kamyonu ile yola çıkarak "İyilik En Büyük Yetenektir" sloganıyla Batman'daki okullara sportif ve sanatsal malzeme desteğinde bulundu.

Esenler Genç Yetenek ekipleri, "İyilik En Büyük Yetenektir" sloganıyla anlamlı bir projeye imza attı. Batman'daki okullara enstrüman, kırtasiye, kıyafet, sportif ve sanatsal malzeme desteğinde bulunan Esenler Genç Yetenek ekipleri, pek çok öğrencinin yüzünü güldürdü.

10 OKULA MALZEMELER ULAŞTI

Batman'a bağlı Balpınar Ortaokulu, Kıbrıs Şehitleri Ortaokulu, Segırkan Ortaokulu, 19 Mayıs Ortaokulu, Selçuklu Ortaokulu, Şeyhçoban Ortaokulu, Yeşiltepe Ortaokulu, İkiztepe Ortaokulu, İMKB Pazaryeri Ortaokulu ve Karatay Ortaokulu olmak üzere toplam 10 okula malzemeler ulaştırıldı. Genç Yetenek ekipleri, malzemeleri dağıtmanın yanı sıra öğrencilerle keyifli dakikalar geçirerek çeşitli aktiviteler düzenledi.

Kaynak: Bültenler

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