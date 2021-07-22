Esenler'deki yangının detayları ortaya çıktı...Kızını boğarak öldürdü, bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu

Esenler'deki yangının detayları ortaya çıktı.

Esenler'deki yangının detayları ortaya çıktı...Kızını boğarak öldürdü, bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu

Esenler'de bir evde çıkan yangının detayları ortaya çıktı

Cinnet geçiren baba, kızını boğarak öldürdükten sonra yangın çıkarıp bileklerini kesti

İSTANBUL - Esenler'de bir evde çıkan yangının detayları ortaya çıktı. Cinnet getiren adam, kızını boğarak öldürdükten sonra yangın çıkarıp bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Esenler Fatih Mahallesi 245. Sokak'ta 5 katlı bir binanın 1. katındaki evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. İçeriye giren itfaiye ekipleri Z.U.isimli kızı ölü olarak babası H.U.'yu da bilekleri kesilmiş şekilde buldu. Dumanda da etkilenen yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangının detayları ortaya çıktı

H.U.'nun eşi ve küçük çocuğuyla sabah saatlerinde bayram ziyaretine gitmek için evden çıktı. Cinnet getiren H.U., o sırada evde bulunan kızı Z.U'yu boğarak öldürdü. Evi yakmak isteyen H.U.'nun bileklerini de keserek intihara kalkıştığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan adam hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar