ESENLER'DEKİ GÖÇÜKTE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

ESENLER'de istinat duvarı ve yolun çökmesinin ardından bölgede çalışmalar başladı.

ESENLER 'de istinat duvarı ve yolun çökmesinin ardından bölgede çalışmalar başladı. Burada oturanlar tahliye edilirken, ekipler çökmenin olduğu alanda dolgu çalışması yapmaya başladı.

Esenler, Kemer Mahallesi 945 Sokakta gece saatlerinde istinat duvarı ve yolda çökme olmuştu. Çökmenin olduğu alan güvenlik şeridi ve polis bariyerleriyle kapatıldı, çevre binaların su, elektrik ve doğalgazları kesildi. Çöken araziye ise kamyonlarla getirilen hafriyat atıklarıyla dolgu çalışması yapılmaya başlandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA