Esenler'deki cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi
Esenler'de 68 yaşındaki kadını evinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.
Esenler'de 68 yaşındaki kadını evinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 6 Ocak'ta Fatih Mahallesi'ndeki evinde Neriman Kıvrak'ın (68) cansız bedeninin bulunmasına ilişkin yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Cemal Ş'nin (64), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli polise verdiği ifadesinde Kıvrak ile aralarında uzun süredir gönül ilişkisinin bulunduğunu, olay günü de birlikte alkol aldıktan sonra aralarında çıkan tartışma sonucu cinayeti işlediğini ileri sürdü.
Şüphelinin 5 ayrı suçtan arandığı, hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevinden firar ettiği belirlendi.
Şüpheli, adliyeye sevk edilirken basın mensuplarının "Pişman mısınız?" sorularına, "pişmanım" yanıtını verdi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Cemal Ş., Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış