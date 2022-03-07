Esenler'de yolu kapatıp asker uğurlaması yaptılar
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esenler'de yolu kapatıp asker uğurlaması yaptılar Asker uğurlaması yapan şahıslara para cezası verildi Esenler'de trafik akışını engelleyerek asker uğurlaması yapan 9 kişiye 5.488 TL idari para cezası uygulandı.
ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Esenler'de yolu kapatıp asker uğurlaması yaptılar
Asker uğurlaması yapan şahıslara para cezası verildi
İSTANBUL - Esenler'de trafik akışını engelleyerek asker uğurlaması yapan 9 kişiye 5.488 TL idari para cezası uygulandı.
Esenler'de 4 Mart günü asker konvoyu oluşturarak tünel içerisinde trafiği durduran D.Ö. G.A., H.H.D., E.R.D., O.K., S.B. H.B., H.S. ve D.Ö. isimli şahıslar polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.
Yakalanan 9 kişi hakkında Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerine istinaden toplamda 5 bin 488 TL idari para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı.