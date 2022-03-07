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Esenler'de yolu kapatıp asker uğurlaması yaptılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esenler'de yolu kapatıp asker uğurlaması yaptılar Asker uğurlaması yapan şahıslara para cezası verildi Esenler'de trafik akışını engelleyerek asker uğurlaması yapan 9 kişiye 5.488 TL idari para cezası uygulandı.

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Esenler'de yolu kapatıp asker uğurlaması yaptılar

Asker uğurlaması yapan şahıslara para cezası verildi

İSTANBUL - Esenler'de trafik akışını engelleyerek asker uğurlaması yapan 9 kişiye 5.488 TL idari para cezası uygulandı.

Esenler'de 4 Mart günü asker konvoyu oluşturarak tünel içerisinde trafiği durduran D.Ö. G.A., H.H.D., E.R.D., O.K., S.B. H.B., H.S. ve D.Ö. isimli şahıslar polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Yakalanan 9 kişi hakkında Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerine istinaden toplamda 5 bin 488 TL idari para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı.

Esenler'de yolu kapatıp asker uğurlaması yaptılar

Esenler'de yolu kapatıp asker uğurlaması yaptılar

Esenler'de yolu kapatıp asker uğurlaması yaptılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

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