ESENLER'DE YOLDA ÇATLAKLAR OLUŞTU, SOKAK KAPATILDI
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ESENLER'DE YOLDA ÇATLAKLAR OLUŞTU, SOKAK KAPATILDI

ESENLER'DE YOLDA ÇATLAKLAR OLUŞTU, SOKAK KAPATILDI
08.05.2020 02:18 | Son Güncelleme: 08.05.2020 02:18

ESENLER'de bir inşaatın bulunduğu sokakta çökme ve çatlaklar oluşması üzerine kaymalar meydana geldi.

ESENLER'de bir inşaatın bulunduğu sokakta çökme ve çatlaklar oluşması üzerine kaymalar meydana geldi. Polis, sokağı kapatarak önlem alırken, itfaiye, AFAD ile Esenler Belediyesi ve İBB Zabıta ekipleri de ekipleri de çökmenin yaşandığı yolda incelemelerde bulundu. Olay yerindeki inceleme ve çalışmalara sabah saatlerine kadar ara verildi.

Olay, Kemer Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımına devam edilen bir inşaatın bulunduğu 945. sokakta zeminde çökme ve çatlaklar oluşması üzerine kaymalar meydana geldi. Sokak sakinlerin durumu polis, itfaiye ve AFAD'a haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik amaçlı sokağı çift taraflı kapattı. Sokak ve çevre binalarda oturan vatandaşlar ise uyarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri kaymaların yaşandığı asfalt zeminde incelemelerde bulundu. Ayrıca, Esenler Belediyesi ve İBB Zabıta ekipleri de sokakta inceleme yaptı. İncelemelerin sürdüğü sıralarında bazı vatandaşların evlerinden ayrıldığı görüldü.Polis ekiplerinin sokakta sabaha kadar nöbet tutacağı öğrenilirken, çalışmalara sabah saatlerine kadar ara verildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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