ESENLER'DE YOLDA ÇATLAKLAR OLUŞAN YOL VE İSTİNAT DUVARI TAMAMEN ÇÖKTÜ
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ESENLER'DE YOLDA ÇATLAKLAR OLUŞAN YOL VE İSTİNAT DUVARI TAMAMEN ÇÖKTÜ

ESENLER'DE YOLDA ÇATLAKLAR OLUŞAN YOL VE İSTİNAT DUVARI TAMAMEN ÇÖKTÜ
08.05.2020 04:55 | Son Güncelleme: 08.05.2020 04:55

ESENLER'de gece saatlerinde çatlaklar ve kaymalar oluşan yolda sahur saatinde ikinci bir çökme meydana geldi.

ESENLER'de gece saatlerinde çatlaklar ve kaymalar oluşan yolda sahur saatinde ikinci bir çökme meydana geldi. İkinci çökme sırasında yol ve istinat duvarı tamamen göçtü. İlk belirlemelere göre, olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki binalarda oturan vatandaşlar ise polis ekiplerince taliye edildi.

Öte yandan, yolun çökme anları da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Çökme sırasında vatandaşların bağrışma ve panik anları kameraya yansıdı.

BÖLGEYE, ÇOK SAYIDA POLİS, İTFAİYE VE AFAD EKİBİ SEVK EDİLDİ Olay sonrası, bölgeye destek amaçlı çok sayıda, polis, itfaiye ve AFAD ekibi ile belediye ekipleri sevk edildi. Bölgede incelemeler sürerken, çalışmaların gündüz saatlerinde yoğunlaştırılacağı belirtildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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