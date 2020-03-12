Esenler'de yenilenmeye devam Toplam 98 bin riskli binadan 56 bininin yenilendiği Esenler'de binaları yenileme çalışmaları devam ediyor.

Esenler'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli ilan edilen 7 katlı bir bina daha törenle yıkılıyor.

Türkiye'de kentsel dönüşüm seferberliğinin başlatıldığı 2012 yılından bu yana Esenler'de yürütülen çalışmalarlaşimdiye kadar 98 bin konuttan 56 bini yenilendi. Kalan 42 bin riskli konutun dönüşüm planları da hazır.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un "Şu an İstanbul'da 7 bin 615 binanın acil şekilde yıkılması gerekiyor" açıklamasının ardından gözler İstanbul'daki riskli binalara çevrildi. Bakanlığın tespitlerine göre Esenler'de acil yıkılması gereken 40 bina da bir bir yıkılıyor. Bu binalardan birisi olan 7 katlı ve 19 bağımsız bölümden oluşan bir riskli bina düzenlenecek törenle yıkılıyor.

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun da hazır bulunacağı yıkım töreninde kurumunuzu temsilen bir ar

Kaynak: Bültenler