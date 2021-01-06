ESENLER'DE YAŞLI KADIN EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ -1

-Kadının cesedini kızı ve damadı buldu.

Vedat BAYRAKTAR/ ESENLER, Fatih Mahallesi'nde yalnız yaşadığı öğrenilen 68 yaşındaki Neriman Kıvrak, kızı ve damadı tarafından kapının önünde bıçaklanarak, öldürülmüş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve çevrede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı