Esenler'de yasağın ikinci günü de ekmek dağıtımı devam etti
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Esenler'de yasağın ikinci günü de ekmek dağıtımı devam etti

Türkiye'de 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de Esenler Belediyesi Zabıta Ekipleri mahallelerde ekmek dağıtımına devam etti.

19.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:48
Esenler'de yasağın ikinci günü de ekmek dağıtımı devam etti

Türkiye'de 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de Esenler Belediyesi Zabıta Ekipleri mahallelerde ekmek dağıtımına devam etti. Zabıta Memuru Aydın Kıskaç, "Yasak boyunca halkımızın en sağlıklı şekilde ekmeklerine ulaşabilmesi için çalışmalarımız gün boyu sürecek" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz hafta sonu ilk kez uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı, bu hafta sonu yeniden uygulandı. Esenler Belediyesi zabıta ekipleri, fırın dağıtım araçlarıyla birlikte sabah saatlerinde başladıkları ekmek dağıtımına gün boyu devam edecek. Yasağın ikinci gününde ekipler bir yandan ekmek dağıttı, bir yandan 'evde kalın' anonsları yaparak vatandaşları uyardı.

"HİZMETİMİZ GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK"

Yasağın ikinci gününde ekmek dağıtımını sürdüren Esenler'de bir fırın işletmecisi Süleyman Tüylüoğlu, kendi bağlı bulundukları bölgede dağıtıma gün boyu devam edeceklerini söyledi. Tüylüoğlu, "Devletimizin verdiği kararla bizler de hizmetimize devam ediyoruz. Bize belli mahalleler verildi. Kendi bağlı bulunduğumuz mahallelerimizin dışında çıkmadan, ekmek dağıtımımız sürecek. Bugün saat 10.00 gibi ekmek dağıtımına başladık. Yasak sonuna kadar da devam edecek" şeklinde konuştu.

Ekmeğin dağıtım aşamasında fırıncılara eşlik eden Esenler Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Aydın Kıskaç, "Ekmeğin üretiminden paketlenmesine ve vatandaşımıza sağlıklı bir ortamda yetişip dağıtılmasına refakat ediyoruz. Onun haricinde de hizmetlerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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