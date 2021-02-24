Esenler'de yangında can pazarı; küçük çocuğu 3. kattan battaniyeye attı
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Esenler'de yangında can pazarı; küçük çocuğu 3. kattan battaniyeye attı

24.02.2021 14:24 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:28
Esenler'de yangında can pazarı; küçük çocuğu 3. kattan battaniyeye attı

Cemal YURTTAŞ / Esenler Mimar Sinan Mahallesi'nde 5 katlı binanın 3. katında yangın çıktı.

Cemal YURTTAŞ/ Esenler Mimar Sinan Mahallesi'nde  5 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Dairelerde oturanlar mahsur kaldı. Dairede mahsur kalan küçük çocuk, yerde açılan battaniyeye atılarak kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da üst katlarda mahsur kalanları kurtardı. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenenlere müdahalede bulunuldu.


Esenler'de yangında can pazarı; küçük çocuğu 3. kattan battaniyeye attı
Esenler'de yangında can pazarı; küçük çocuğu 3. kattan battaniyeye attı
Esenler'de yangında can pazarı; küçük çocuğu 3. kattan battaniyeye attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SOLAK

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