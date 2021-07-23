Esenler'de yangın paniği

ESENLER'DE, 6 katlı apartmanın elektrik panosunda meydana gelen patlamada, binayı duman sardı.

ESENLER'DE, 6 katlı apartmanın elektrik panosunda meydana gelen patlamada, binayı duman sardı. Yoğun dumandan etkilenen iki vatandaş hastaneye kaldırıldı. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, sokakta hatalı park eden otomobiller nedeniyle, istasyona dönmekte zorluk yaşadı.

Olay akşam saatleirnde Menderes Mahallesi,345 Sokakta bulunan apartmanda meydana geldi. Apartman girişindeki elektrik panosunda yangın çıktı. Yangını fark eden apartman sakinleri itfaiye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında dumandan etkilenen felçli bir kadınla, hamile olduğu öğrenilen bir başka kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olayı anlatan bina sakinlerinden Hatice Tombul, "Ağır Bir koku vardı. Trafo ve saatler patlamaya başladı. Sonra yangın çıktı. Dumandan bazıları zehirlendi. İtfaiye ve ambulans geldi. Birkaç kişi dumandan etkilendi. Ambulans onları hastaneye götürdü. Bende burada birinci katta oturuyorum. Patlama olunca dışarıya çıkmıştı" diye konuştu.

YANGINDAN DÖNEN İTFAİYE SOKAKTA KALDI

Huzur Apartmanı'ndaki yangını söndüren itfaiye ekipleri, istasyona dönmekte zorlandı. İtfaiyeye ait merdiven aracı, 345 Sokak'ta hatalı park edilen iki otomobil nedeniyle sokaktan çıkmadı. İtfaiye personelinin, otomobil sahiplerine ulaşmasıyla, itfaiye aracı istasyona hareket etti.

- Şahin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı