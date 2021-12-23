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Esenler'de yangın çıkan LPG'li araç kullanılamaz hale geldi

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Esenler'de park halindeki LPG'li otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ESENLER, İSTANBUL (AA) - Esenler'de park halindeki LPG'li otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Oruçreis Mahallesi Giyimkent 2. Sokak'ta LPG'li otomobil, sürücüsünün park etmesinden kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Patlamaların meydana geldiği yangında, duman yan taraftaki iki katlı tekstil satış dükkanını kapladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilirken, tekstil dükkanının üst katındaki mahsur kalan iki kişi de kurtarıldı.

Dumandan etkilenen bu kişilere sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Esenler'de yangın çıkan LPG'li araç kullanılamaz hale geldi

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AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri

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