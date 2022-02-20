ESENLER'DE YANGIN 'BITIR' İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI, SAHİBİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - ESENLER'de 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında yaralanan olmazken 'Bıtır' isimli kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedisi için gözyaşı döken Murat Şeker, Ev yansın umurumda değil kedim kurtulsun sadece dedi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Esenler Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde 3 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, içeride yaklaşık 1 saat mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 'Bıtır' isimli kediyi gören sahibi gözyaşları içinde kedisine sarıldı. Çatıda çıkan yangın cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

ONA BİR ŞEY OLURSA ÇOK ÜZÜLÜRÜM

Yangında kedisi kurtulan Murat Şeker, Çocuğum rahatsızlandığı için hastaneye gitmiştim. Yolda gelirken evin yandığını söylediler. Şok oldum. Araba nerede, çocuklar nerede bilmiyorum. Ev yansın umurumda değil, kedim kurtulsun sadece. Olay kedi değil can kurtuldu. Ona bir şey olursa çok üzülürüm. 1 saattir içeride kaldı kedim. İtfaiye kurtardı kedimi hepsine çok teşekkür ediyorum diye konuştu.