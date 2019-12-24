Esenler'de yanan otomobil beton mikserinden sıkılan suyla söndürüldü
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Esenler'de yanan otomobil beton mikserinden sıkılan suyla söndürüldü

ESENLER'de alev alev yanan otomobil beton mikserinden su sıkılarak söndürüldü.

24.12.2019 13:31 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:31
Esenler'de yanan otomobil beton mikserinden sıkılan suyla söndürüldü
ESENLER'de alev alev yanan otomobil beton mikserinden su sıkılarak söndürüldü. O anlar bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

Olay dün akşam saatlerinde 0-3 Hal yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü aracını son anda yol kenarına çekerek dışarı çıkmayı başardı. Bu sırada yoldan geçen diğer araç sürücülerinin, yollarına devam ettikleri görüldü. Motor kısmında çıkan yangın bir süre sonra otomobili tamamen sardı. Yangın nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluşurken yoldan geçen beton mikseri sürücüsü durdu. Yanan otomobil beton mikserinden su sıkılarak söndürüldü. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri de otomobilde soğutma çalışması yaptı. Tamamen kullanılmaz hale gelen aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından oluşan trafik normale döndü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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