Esenler'de viraja hızlı giren kamyonet devrildi

Esenlerde ayakkabı taşıyan kamyonet sürücüsü viraja girdiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedince yan yattı.

Esenlerde ayakkabı taşıyan kamyonet sürücüsü viraja girdiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedince yan yattı. Devrilen kamyonette bulunan malzemeler başka araca aktarıldı.

Kaza, bugün saat 11.00 sularında Esenler Oruçreis Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Ayakkabı yüklü olan 77 AZ 361 plakalı kamyonet sürücüsü cadde üzerinde bulunan viraja geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerleri deviren kamyonet refüjün üzerine yan yattı.

Kaza sonrasında araçta bulunan malzemeler başa bir araca alınırken kaza da herhangi biri yaralanmadı.

Trafik polis kontrolü ile ilerledi

Kaza sonrasında yolun virajlı kısmında oluşan trafik yoğunluğu olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ekipler yolun kesişim noktasında trafiğin azalması açısından diğer araç sürücülerine yönlendirmelerde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı