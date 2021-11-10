Son dakika haber: ESENLER'DE TRAFİKTE İETT ŞOFÖRÜNE DARP GİRİŞİMİ KAMERADA - Haberler
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Son dakika haber: ESENLER'DE TRAFİKTE İETT ŞOFÖRÜNE DARP GİRİŞİMİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Esenler'de, bir grup, trafikte yol verme yüzünden tartıştıkları İETT şoförüne saldırarak darp etmeye kalkıştı.

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - Esenler'de, bir grup, trafikte yol verme yüzünden tartıştıkları İett şoförüne saldırarak darp etmeye kalkıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılan olay cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Birlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, İETT şoförü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması çıktı. Hafif ticari araçtan inen 5 kişi, İETT şoförüne saldırarak darp etmeye kalkıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle olay büyümeden sonlandı.

YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hafif ticari araçtan inenlerin İETT şoförüne saldırdıkları ve çevredekilerin araya girerek olayı sonlandırdığı görülüyor.

Son dakika haber: ESENLER'DE TRAFİKTE İETT ŞOFÖRÜNE DARP GİRİŞİMİ KAMERADA

Son dakika haber: ESENLER'DE TRAFİKTE İETT ŞOFÖRÜNE DARP GİRİŞİMİ KAMERADA

Son dakika haber: ESENLER'DE TRAFİKTE İETT ŞOFÖRÜNE DARP GİRİŞİMİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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