11.11.2019 05:35 | Son Güncelleme: 11.11.2019 05:37

Esenler'de trafik kazası: 1 yaralı

Otogar bağlantı yolunda kazada sıkışan sürücü, ekiplerin yoğun çalışmasının ardından kurtarıldı

İSTANBUL - Otogar bağlantı yolu Ankara istikametine seyir halinde iken önündeki kamyona çarparak kaza yapan kamyonet sürücüsü bulunduğu yerde sıkıştı. Kaza nedeniyle kamyonette sıkışan sürücüyü sağlık ve itfaiye ekipleri sürücüyü yoğun çalışmaların ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, gece saat 03.45 sıralarında Esenler İlçesi Otogar bağlantı yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Otogar Bağlantı Yolu'ndan Ankara istikametine gitmekte olan meyve sebze yüklü Mert Karabıcak idaresindeki 17 KH 941 plakalı kamyonet kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan kamyonet aynı istikamete seyir halinde olan Cansel Seçkin idaresindeki 34 BN 7529 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmadan dolayı asılı kalan kamyonet, öndeki kamyonun arkasında bir süre sürüklendi.

Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis, sağlık ve itfaiyelerine haber verdi. İhbarı alan ekipler olay yerine intikal ederek kamyonette sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Ambulans ile Gaziosmanpaşa Taksim İlk Yardım Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazanın çıkış nedenini ise polis ekipleri araştırmaya başladı.

Kaynak: İHA