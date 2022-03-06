Esenler'de trafiği kapatıp asker uğurlaması yapan şahıslara para cezası - Haberler

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Esenler'de trafiği kapatıp asker uğurlaması yapan şahıslara para cezası

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul Esenler'de trafik akışını engelleyerek asker uğurlaması yapan 9 kişiye 5 bin 488 TL idari para cezası uygulandı.

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Esenler'de trafik akışını engelleyerek asker uğurlaması yapan 9 kişiye 5 bin 488 TL idari para cezası uygulandı.

Esenler'de 4 Mart günü asker konvoyu oluşturarak tünel içerisinde trafiği durduran D.Ö., G.A., H.H.D., E.R.D., O.K., S.B. H.B., H.S. ve D.Ö. isimli şahıslar polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Yakalanan 9 kişi hakkında Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerine istinaden toplamda 5 bin 488 TL idari para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı.

(İHA)

Esenler'de trafiği kapatıp asker uğurlaması yapan şahıslara para cezası

Esenler'de trafiği kapatıp asker uğurlaması yapan şahıslara para cezası

Esenler'de trafiği kapatıp asker uğurlaması yapan şahıslara para cezası

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Türk Lirası, Para Cezası, Esenler, Asker, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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