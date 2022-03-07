ESENLER'DE TRAFİĞİ KAPATIP ASKER EĞLENCESİ YAPANLARA CEZA

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - Esenler'de oluşturdukları konvoyla trafiği durdurup, asker eğlencesi düzenleyen 9 kişiye 5 bin 488 lira idari para cezası uygulandı.

Esenler'de 4 Mart günü oluşturdukları konvoyla tünelde trafiği durdurduktan sonra araçlarından inerek asker eğlencesi düzenledikleri tespit edilen D.Ö., G.A., H.H.D., E.R.D., O.K., S.B. H.B., H.S. ve D.Ö. gözaltına alındı. 9 şüpheli hakkında Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereği toplam 5 bin 488 lira idari para cezası uygulanarak, adli işlem başlatıldı. Aker eğlencesi, cep telefonu kamerasına da yansıdı.