Esenler'de trafiği kapatıp asker eğlencesi yapanlara ceza - Haberler

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Esenler'de trafiği kapatıp asker eğlencesi yapanlara ceza

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESENLER'de oluşturdukları konvoyla trafiği durdurup, asker eğlencesi düzenleyen 9 kişiye 5 bin 488 lira idari para cezası uygulandı.

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - ESENLER'de oluşturdukları konvoyla trafiği durdurup, asker eğlencesi düzenleyen 9 kişiye 5 bin 488 lira idari para cezası uygulandı.

Esenler'de 4 Mart günü oluşturdukları konvoyla tünelde trafiği durdurduktan sonra araçlarından inerek asker eğlencesi düzenledikleri tespit edilen D.Ö., G.A., H.H.D., E.R.D., O.K., S.B. H.B., H.S. ve D.Ö. gözaltına alındı. 9 şüpheli hakkında Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereği toplam 5 bin 488 lira idari para cezası uygulanarak, adli işlem başlatıldı. Aker eğlencesi, cep telefonu kamerasına da yansıdı.


Esenler'de trafiği kapatıp asker eğlencesi yapanlara ceza

Esenler'de trafiği kapatıp asker eğlencesi yapanlara ceza

Esenler'de trafiği kapatıp asker eğlencesi yapanlara ceza

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Para Cezası, Esenler, Asker, Mart, Güncel, Haberler

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