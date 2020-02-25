: Esenler'de terör operasyonu 3 gözaltı

25.02.2020 04:16 | Son Güncelleme: 25.02.2020 04:18

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Esenler'de silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenler'de yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel Harekat ekipleri de destek verdi. Oruç Reis Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın giriş katında oturan 3 kişinin silahlı terör örgütüne üye olduklarının belirlenmesi üzerine ekipler bu sabah saat 00: 30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Evin bulunduğu sokağa gelen ekipler çevre güvenliği aldıktan sonra Özel Harekat ekipleri 3 kişinin kaldığı eve girdi. Evde yapılan arama çalışmalarının ardından 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu