ESENLER'DE SÜRÜCÜLER TERS YOLDAN GİTMEYE ÇALIŞTI - Haberler
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ESENLER'DE SÜRÜCÜLER TERS YOLDAN GİTMEYE ÇALIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

, ESENLER Avrupa Otoyolu'nda trafik tıkanınca sürücüler ters yönden gitmeye çalıştıİstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte saat 23.00 sıralarında Esenler Avrupa Otoyolu'nda da trafik durdu.

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - , ESENLER Avrupa Otoyolu'nda trafik tıkanınca sürücüler ters yönden gitmeye çalıştı

İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte saat 23.00 sıralarında Esenler Avrupa Otoyolu'nda da trafik durdu. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarında bırakıp giderken bazı sürücüler ise araçlarını çevirip ters yönden ilerlemeye çalıştı.

ESENLER'DE SÜRÜCÜLER TERS YOLDAN GİTMEYE ÇALIŞTI

ESENLER'DE SÜRÜCÜLER TERS YOLDAN GİTMEYE ÇALIŞTI

ESENLER'DE SÜRÜCÜLER TERS YOLDAN GİTMEYE ÇALIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Esenler, kar, Güncel, Haber

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