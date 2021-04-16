ESENLER'DE SOSYAL MESAFESİZ BAKLAVA KUYRUĞU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ESENLER'DE SOSYAL MESAFESİZ BAKLAVA KUYRUĞU

ESENLER'DE SOSYAL MESAFESİZ BAKLAVA KUYRUĞU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İdris TİFTİKCİ-Ahmet YEŞİLMEN İSTANBUL DHAEsenler'de ucuz baklava almak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.

İdris TİFTİKCİ-Ahmet YEŞİLMEN İSTANBUL DHA

Esenler'de ucuz baklava almak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu. Oluşan kuyrukta sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği görüldü.

Esenler Atışalanı Caddesi'nde piyasadan çok daha ucuza satılan baklava için vatandaşlar tatlıcının önünde sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak, uzun kuyruk oluşturdu. Dükkan içinde de yoğunluk oluştuğu görüldü.

İftar saati yaklaştıkça kuyruğun uzadığı görüldü. Sırada bekleyen Ali Karakollu, Yarım saatten fazla sıra bekledik. Beklediğimize değiyor, lezzetli ve uygun. Sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeye çalıştık dedi.

ESENLER'DE SOSYAL MESAFESİZ BAKLAVA KUYRUĞU
ESENLER'DE SOSYAL MESAFESİZ BAKLAVA KUYRUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Yıldırım Akbulut Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Esra Erol Burak Deniz Canan Ergüder Murat Yıldırım
Spor Arda Turan Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ESENLER'DE SOSYAL MESAFESİZ BAKLAVA KUYRUĞU
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 18:17:38. #1.15#

title