Esenler'de sokak hayvanları mamamatik ile besleniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Esenler'de sokak hayvanları mamamatik ile besleniyor

Esenler'de hem sokak hayvanlarının beslenme ve su ihtiyacını karşılamak, hem de vatandaşlarda sahipsiz hayvanlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla belli noktalara mamamatikler konmaya başlandı.

Esenler'de sokak hayvanları mamamatik ile besleniyor
19.07.2020 09:13 | Son Güncelleme: 19.07.2020 09:51

Esenler'de hem sokak hayvanlarının beslenme ve su ihtiyacını karşılamak, hem de vatandaşlarda sahipsiz hayvanlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla belli noktalara mamamatikler konmaya başlandı. Mamamatiklere 1 TL atan vatandaşlar sevimli dostların mama ve su ihtiyacını karşılıyor.

Esenler Belediyesi sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Özel bir firma ile işbirliği yapan belediye hayvanların aç kalmasını önlemek ve çevreye zarar vermemesini sağlamak amacıyla belli noktalara 5 adet otomatik mama istasyonları yerleştirdi. Otomatik mama istasyonlarının sayısı da gün geçtikçe artacak. Böylece hem sokak hayvanlarının beslenme ve su ihtiyacını karşılamak, hem de vatandaşlarda sahipsiz hayvanlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla belli noktalara konan mamamatiklere 1 TL atan vatandaşlar sevimli dostların mama ve su ihtiyacını karşılıyor.

"Sokaktaki canlarımızın mama ve su ihtiyacını karşılamak vicdani sorumluluğumuzdan biri"

Gönüllülük esasıyla çalışan bir proje olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Serdar Öztürk, "Esenler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Şefliğine bağlı ekiplerle bu mamamatik projesini gerçekleştirdik. Sokaktaki canlarımızın mama ve su ihtiyacını karşılamak vicdani sorumluluğumuzdan biri. Dolayısıyla bunu yerine getirmek için gönüllülük esasıyla çalışan mamamatik projesini hayata geçirdik. Hem vatandaşlarımızda bir farkındalık oluşturmak, hem de mevsim şartlarına bağlı olarak bu yaz günlerinde sokak hayvanlarının artan mama ve su ihtiyacını karşılamaya yönelik güzel bir çalışma oldu. Buradan gelen gelir ise bu ve benzeri cihazların üretilmesi ve yine sokaktaki canlarımıza mama desteği olarak dönmektedir. Vatandaşlarımız buraya 1 lira atıp kolu çevirince zaten taze mama dökülüyor. Sokak hayvanları da buna gayet adapte olmuş durumda" dedi.

"Çok güzel bir proje 1 lira atıyorsun sevaba giriyorsun"

Hayvan sever olduğunu belirten Serkan Güldal, "Çok güzel bir proje 1 lira atıyorsun sevaba giriyorsun. Hem burası da gayet temiz hayvanlar da gelip sürekli buradan mama yiyor, su içiyor. Burada kalan mamaları da alıp diğer sokaklardaki hayvanlara götürüyoruz. Biz de hayvan severiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı 3. Sayfa
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı Spor
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak Ekonomi
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi 3. Sayfa
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak Spor
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
İngiltere'de koronavirüs aşısının ilk aşaması başarılı oldu Dünya
İngiltere'de koronavirüs aşısının ilk aşaması başarılı oldu
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim
Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim
ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı
ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı
Metroda şarkı söyleyen yolcunun boğazına sarıldı! Anbean kaydedilen olay sosyal medyayı ikiye böldü
Metroda şarkı söyleyen yolcunun boğazına sarıldı! Anbean kaydedilen olay sosyal medyayı ikiye böldü
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden 'pes' dedirten savunma
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı
Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı korkunç kazada anne ve kızı öldü, 5 kişi yaralandı
Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı korkunç kazada anne ve kızı öldü, 5 kişi yaralandı
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Bu araştırma ilk kez yayımlandı! Koronavirüs belirtileri 6 farklı kümeye ayrıldı
Bu araştırma ilk kez yayımlandı! Koronavirüs belirtileri 6 farklı kümeye ayrıldı
Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz
Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresi Ankara'da görüldü
Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresi Ankara'da görüldü
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok
İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Engin Altay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Selçuk Yöntem Tuvana Türkay Erkan Kolçak Köstendil
Spor Falcao İrfan Buz Ünal Karaman Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla Joe Carr Roza Sabah Naya Rivera Grant Imahara
Şu an buradasınız: Esenler'de sokak hayvanları mamamatik ile besleniyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.7.2020 10:33:40. #1.14#
title