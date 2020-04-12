Esenler'de site sakinlerinden polise sürpriz
Esenler sakinleri, devriye görevini yürüten polis ekiplerini alkışlarla karşılayarak, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kutladı.
12.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:32
Esenler sakinleri, devriye görevini yürüten polis ekiplerini alkışlarla karşılayarak, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kutladı.
Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Havaalanı Mahallesi'ndeki Emlak Konutları Sitesi'nde devriye görevini yürütürken binaların balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar, ekipleri alkış ve ıslıklarla karşılayarak Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünü kutladı.
Polis ekipleri de vatandaşlara teşekkür ederek siteden ayrıldı.
Ayrıca, Sultangazi'de kavga ihbarında bulunan mahalle sakinleri, belirtilen adrese gelen ekiplere baklava ikramında bulundu.
Kaynak: AA