Esenler'de sirke festivali yapıldı
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Esenler'de sirke festivali yapıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenler'de yaşayan kadınların ev ekonomisine destek veren Nar Projesi kapsamında sirke festivali düzenlendi.

Esenler'de yaşayan kadınların ev ekonomisine destek veren Nar Projesi kapsamında sirke festivali düzenlendi. Esenler'deki 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlenen sirke festivalinde doğal şifa kaynağı, sofraların vazgeçilmezi elme sirkesi yapıldı.

DHA muhabirine proje ile ilgili bilgi veren Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü Koordinatörü Sevilay Acar, '2019 yılında Esenler'de yaşan kadınların ev ekonomisine destek vermek için Nar Projesi'ni hayata geçirdik. Yaklaşık üç yıldan beri devam ettirdiğimiz e-ticaret üzerinden satışlarını yaptığımız ürünlere artık yenilerini eklemek istiyoruz. Nar Kadın Kooperatifini de kurduk. İlk organik elma sirkesini Esenler'de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin alışveriş yaptığı Esenler Belediyesi Sosyal Yardım Marketi (EDİM)'ne bağışlayacağız. Ürün çeşitlerimizi artırmayı planlıyoruz. Elma, üzüm, nar ve alıç sirkesi yapmayı planlıyoruz. Bu ürünleri kadınların ev ekonomisine destek vermeleri amacıyla e-ticaret üzerinden satışa çıkaracağız' dedi.

'PROJEYE HERKES KATILABİLİR'

Nar Projesi kapsamında üç yüz kadının olduğunu söyleyen Acar, ' Projemize herkes katılabiliyor. Danışmanlık ve e - ticaret eğitimi veriyoruz. E - ticaret eğitimini tamamlayan kadınlara mağaza açıyoruz. Herhangi bir ücret ödemiyor ve vergiden muaf oluyorlar. Bir kargo şirketiyle anlaşarak bir yazılım gerçekleştirdik. Bu anlaşmayla kadınların önündeki e - ticaret engellerini kaldırdık. İsteyen her kadın projemize katılabilir' ifadelerini kullandı.

'EV EKONOMİSİNE DESTEK OLUYORUZ'

Nar Proje üyesi ev hanımı Ebru Çetin ise, 'Bahçemizde yetişen elmaları değerlendirmek amacıyla elmaları toplayarak sirke yapıyoruz. Elma sirkesi yemeklerde, ev temizliğinde ve birçok yerde kullanılıyor. Ev ekonomimize destek oluyoruz. Bu projede olmaktan mutluluk duyuyorum' ifadelerini kullandı.

Dört ay sonra hazır olacak sirkeler Esenler Belediyesi Sosyal Yardım Marketi (EDİM) aracılığıyla ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Esenler'de sirke festivali yapıldı
Esenler'de sirke festivali yapıldı
Esenler'de sirke festivali yapıldı
Esenler'de sirke festivali yapıldı
Esenler'de sirke festivali yapıldı
Esenler'de sirke festivali yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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