Esenler'de şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı kaydı
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İtfaiye, Esenler, 3. Sayfa

Esenler'de şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı kaydı

Esenler'de dün kayan ve ekiplerin müdahale ettiği 6 katlı binanın çatısı bugün şiddetli rüzgarın etkisiyle yeniden kaydı.

08.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:00
Esenler'de şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı kaydı

Esenler'de dün kayan ve ekiplerin müdahale ettiği 6 katlı binanın çatısı bugün şiddetli rüzgarın etkisiyle yeniden kaydı. Çatının bazı parçalarının sokağa savrulması korkuya neden olurken itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.

Olay Esenler Nine Hatun Mahallesi 132. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 katlı bir binanın çatısı dün kaymış, ekipler müdahale etmişti. Şiddetli rüzgarın etkisiyle çatı bugün de yerinden kayarken olay mahallede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler sokağa güvenlik şeridi çekerek giriş çıkışlara kapattı. Çatıya çıkan itfaiye ekipleri yerinden kayan çatıyı motor yardımıyla kesmeye başladı. Kesilen parçalar ekipler tarafından sokağa güvenli bir şekilde alındı. İtfaiye ekiplerinin uyarılarına rağmen bu esnada sokağa çıkmaya çalışan yaşlı bir adam parçalar düştüğü esnada dışarıya çıktı. Yaşlı adamın şans eseri yara almadan kurtulduğu olay sokakta korkuya neden oldu. İtfaiye ekipleri yarım saat süren işlemin ardından tehlike arz eden çatının parçasını kesme işlemini tamamladı. Yapılan çalışmanın ardından sokak tekrar ekipler tarafından açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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