Esenler'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Esenler'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Esenler'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Esenler'de, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenler'de, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Davutpaşa Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde seyreden S.A. idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangını fark eden S.A. araçtan çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye tarafından yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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