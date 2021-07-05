Esenler'de seyir halindeyken alev alarak yanan otomobil kullanılmaz hale geldi

Esenler'de seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerine söndürüldü.

Esenler'de seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerine söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Esenler Otogarı bağlantı yolunda Edirne istikametinde seyir halinde olan Mustafa Bozyel idaresindeki 34 EMS 08 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Trafikte ilerleyen sürücülerin haber vermesi üzerine Mustafa Bozyel, otomobilini yol kenarına çekti.

Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan Osman Buz, aracındaki yangın söndürücü ile ilk müdahaleyi yaptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan otomobilde bu sırada patlama meydana geldi.

Polis ekipleri yolu, trafiğe geçici bir süre kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol alınan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobil, yangın sonrasında kullanılmaz hale geldi.

Yol daha sonra polis ekiplerince kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş