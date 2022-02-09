ESENLER'DE SEÇEREK AYAKKABI ÇALAN HIRSIZ MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ - Haberler
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ESENLER'DE SEÇEREK AYAKKABI ÇALAN HIRSIZ MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESENLER'de girdiği binadaki kapı önünde bırakılan ayakkabıları tek tek inceleyerek beğendiklerini çalan hırsızlık şüphelisi merdivenlerden kayarak düştü.

ESENLER'de girdiği binadaki kapı önünde bırakılan ayakkabıları tek tek inceleyerek beğendiklerini çalan hırsızlık şüphelisi merdivenlerden kayarak düştü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Oruç Reis Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. Dış kapıyı açık bulan bir kişi kapıların önüne bırakılan ayakkabıların numara ve eski olup olmadıklarına tek tek baktı. Beğendiklerini eline alan diğer kattaki dairelerin önüne gelen şüpheli görüntülendiğinden habersiz çok sayıda ayakkabıyı çaldıktan sonra ayrılmak istedi. Şüpheli basamaklardan inerken kayarak düştü. Hırsızlık ve hırsızlık şüphelisinin düştüğü anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

ESENLER'DE SEÇEREK AYAKKABI ÇALAN HIRSIZ MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ

ESENLER'DE SEÇEREK AYAKKABI ÇALAN HIRSIZ MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ

ESENLER'DE SEÇEREK AYAKKABI ÇALAN HIRSIZ MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Hırsızlık, Güncel, Haber

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